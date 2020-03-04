إصابة 31 في حريق مصنع لوتي للكيماويات في صوسان

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أصيب 31 من العمال وسكان مدينة "صوسان" اليوم الأربعاء بعد انفجار وقع في مصنع "لوتي" للكيماويات في المدينة.وقال مسؤولو الإطفاء إن حريقا اندلع عقب الانفجار فى حوالى الساعة الثالثة من صباح اليوم فى مصنع "لوتي" في مدينة "صوسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، لكن 31 من العمل وسكان المدينة أصيبوا في الانفجار، ويتلقى 26 منهم علاجًا في بعض المستشفيات القريبة.وقد حشدت سلطات الإطفاء المحلية حوالي 240 من رجال الإطفاء و38 مركبة، وتم إخماد الحريق في الساعة 5:12 صباحا.وتشتبه الشرطة وسلطات الإطفاء في أن الانفجار وقع في مركز تكسير النفتا التابع للمصنع، والذي يقوم بتذويب مادة النفتا، وهي عبارة عن مزيج هيدروكربوني قابل للاشتعال، لإنتاج مختلف أنواع المنتجات الكيماوية.