4 حالات وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن وقوع 4 حالات وفاة أخرى تتعلق بفيروس كورونا الجديد، أمس الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيروس إلى 32.وقد قد تم الإبلاغ عن جميع الوفيات الأخيرة في مدينة "ديغو" التي تقع في الجنوب الشرقي من كوريا الجنوبية، والمنكوبة بالفيروس حاليا، وكان جميع الضحايا في السبعينيات والثمانينيات من العمر.ووفقا للسلطات الصحية، توفي رجل يبلغ من العمر 78 عامًا في حوالي الساعة 5 من مساء أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى. وكان المريض ينتظر نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس في وقت مبكر من نفس اليوم.كما توفي ثلاثة مرضى بفيروس كورونا أمس في مستشفى جامعة كيونغ بوك الوطنية ومركز جامعة "كيم يونغ دونغ سان" الطبي.وكان جميع الضحايا يعانون من أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة ومرض السكري.