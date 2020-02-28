الحكومة الكورية تجهز ميزانية تكميلية ضخمة للتعامل مع فيروس كورونا

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أعدت حكومة كوريا الجنوبية خطة ميزانية تكميلية بقيمة 11,7 تريليون وون، اي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار، من أجل تخفيف تأثيرات اندلاع فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد المحلي. ويعتزم مجلس الوزراء الموافقة على خطة الميزانية اليوم الأربعاء. وتعد هذه الميزانية أعلى بـ100 مليار وون مقارنة بالميزانية التكميلية التي تم وضعها لمواجهة تفشي فيروس ميرس في عام 2015، لكن الميزانية المرتبطة بشكل مباشر بمواجهة انتشار الفيروس، البالغة 8,5 تريليون وون، أعلى بمقدار 2,3 تريليون وون مما كانت عليه في عام 2015. وبموجب الخطة، تسعى الحكومة إلى إنفاق 2,3 تريليون وون على تعزيز نظام الحجر الصحي على مستوى البلاد، بحيث يتم تأمين المزيد من غرف عزل الضغط السلبي وسيارات الإسعاف ذات الضغط السلبي، فضلاً عن معدات الاختبار والتحليلات. كما سيتم إنشاء مستشفيات متخصصة في معاهد أبحاث الأوبئة والفيروسات. وتتضمن الخطة أيضًا تقديم تعويضات عن الخسائر التي تعانيها المؤسسات الطبية من تنفيذ تدابير الحجر الصحي الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الميزانية تكاليف المعيشة لمرضى كورونا-19 الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات أو العزل الصحي. كما ستنفق الحكومة مبلغ 2,4 تريليون وون لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيتم منح 4 تريليونات وون على شكل قروض، بما في ذلك 2 تريليون وون من خلال البنك الصناعي الكوري، بأسعار فائدة منخفضة. وسوف تتم زيادة خدمات ضمان الدفع للشركات والمصدرين المتمركزين في المناطق الأشد تضرراً، بما في ذلك مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، بـ3 تريليونات وون. وسوف يتم تخصيص 3 تريليونات وون أخرى للمساعدة في استقرار سبل عيش الأسر ذات الدخل المنخفض، بحيث يتم منح الذين يتلقون رواتب الدولة الأساسية أو مخصصات رعاية الأطفال، قسائم لشراء الضروريات من الأسواق المحلية. وسوف يتم أيضا تخصيص 800 مليار وون في أعمال التطهير في المدارس الابتدائية والثانوية في المناطق الإقليمية. وفي محاولة لإقراره خلال فترة الدورة الاستثنائية المستمرة حتى يوم 17 مارس، ستقدم الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان يوم الغد الخميس.