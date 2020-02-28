تطبيق حجر صحي على حوالي 1200 كوري في الصين وفيتنام

Photo : YONHAP News

تم فرض حجر صحي على عدد من الكوريين في مختلف أرجاء العالم في إطار إجراءات التعامل مع فيروس كورونا-19، حيث يتم حاليا فرض حجر صحي على حوالي 960 كوريا في الصين، وحوالي 270 كوريا في فيتنام، كما يتم فرض حجر صحي على بعض الكوريين في روسيا وقطر والهند وغيرها من الدول، ومعظمهم مقيمون أو مسافرون للعمل وليس للسياحية.وتدرس وزارة الخارجية الكورية إرسال فرق للتعامل مع الطوارئ إلى هذه الدول من أجل دعم أولئك الكوريين.كما تنوي الوزارة أيضا تنظيم فعالية أخرى في نهاية هذا الأسبوع من أجل شرح الجهود الكورية للوقاية من الفيروس، إلى الدبلوماسيين الأجانب لدى كوريا.وقالت الحكومة الكورية إنها أقنعت الإمارات ونيوزيلندا والمالديف وغيرها من الدول بتخفيف إجراءات القيود على دخول الكوريين، مؤكدة أنها ستواصل الجهود الدبلوماسية في هذا السياق.علاوة على ذلك قررت الخارجية الكورية توسيع تطبيق نظام الفحوص للاستشعار بالحرارة قبل ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة وعلى الخطوط الجوية الأخرى.