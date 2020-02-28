409.2 مليار دولار إحتياطي النقد الأجنبي في كوريا في فبراير

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا طفيفا في الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر فبراير الماضي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم أن قيمة الاحتياطي بلغت 409 مليارات و170 مليون دولار في نهاية فبراير الماضي، بانخفاض 480 مليون دولار مقارنة مع الشهر السابق.وجاء هذا الانخفاض لأول مرة منذ 6 أشهر، أي منذ شهر أغسطس من العام الماضي.وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة الدولار الشهر الماضي مما أدى إلى انخفاض قيمة تحويل العملات الأخرى، بما فيها اليورو.كما شهد البنك المركزي تغيرا في هيكل أصوله في نهاية شهر فبراير، حيث انخفض حجم الأوراق المالية القابلة للتداول بـ7 مليارات و230 مليون دولار مقارنة مع الشهر الأسبق، بينما ارتفعت قيمة الودائع المصرفية بـ6 مليارات و800 مليون دولار.وقد ظلت كوريا تحتل المركز التاسع من بين دول العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر يناير الماضي، بينما جاءت الصين في المركز الأول وتلتها اليابان ثم سويسرا.