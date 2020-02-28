إعداد خطة لتحديد الدوائر الانتخابية الجديدة

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتم إجراء فصل لأربع دوائر انتخابية ودمج أربع دوائر أخرى، خلال الانتخابات البرلمانية المقرر لها يوم 15 من شهر أبريل القادم.جاء ذلك في خطة أعدها مركز الإشراف على الانتخابات، وتقدم بها أمس إلى البرلمان.وطبقا للخطة، من المتوقع أن تنفصل أربع دوائر، وهي: "سيجونغ" و"هواسونغ" في مقاطعة كيونغ كي، و"تشون تشون" في مقاطعة كانغ وون، و"سون تشون" في مقاطعة جنوب جولا، بينما سيتم دمج وتحويل ثلاث دوائر في "نو وون" في سيول إلى دائرتين، ودمج وتحويل دائرتين في كل من "آن سان سانغ روك" و"دان وون" في مقاطعة كيونغ كي، إلى ثلاث دوائر في آن سان.كما سيتم فصل دائرة في "تشون تشون" عن مقاطعة كانغ وون ودمج وتحويل 5 دوائر في مقاطعة "كانغ وون" إلى 4 دوائر.بالإضافة إلى ذلك سيتم فصل دائرة في "سون تشون" في مقاطعة جنوب جولا، وتخفيض عدد الدوائر في المقاطعة بدائرة واحدة.وبعد الإعلان عن هذه الخطة أعرب بعض نواب البرلمان عن رفضهم الشديد، وقال "كيم ميونغ يون" النائب عن دائرة "دان وون" في مقاطعة كيونغ كي والتابع لحزب الاتحاد الديمقراطي المعارض إن المواطنين في آن سان سيتعرضون لانتهاك حقهم في الانتخابات، كما انتقد الخطة أيضا "كو يونغ جين" النائب في دائرة " نو وون" في سيول والتابع للحزب الديمقراطي الحاكم، قائلا إن مركز الإشراف على الانتخابات صار دون أي معايير أو قواعد.وسوف تشهد مقاطعة "كانغ وون" زيادة في عدد الدوائر في مدينة "تشون تشون"، ليبلغ دائرتين بينما ستشهد المقاطعة تكوين دائرة ضخمة من خلال دمج ست من المدن والمناطق والأحياء هناك، حيث ستبلغ مساحة تلك الدائرة الانتخابية حوالي 6 أضعاف إجمالي مساحة سيول.وأعرب "مون هي سانغ" رئيس البرلمان أيضا عن قلقه من قصور الخطة في رعاية المناطق النائية.