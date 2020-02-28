التوقف عن تصدير الكمامات وتشجيع إنتاجها في نهايات الأسبوع

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تطبيق كل السبل الهادفة إلى زيادة إنتاج الكمامات، بما في ذلك منع تصديرها إلى الخارج وتشجيع إنتاجها في إجازة نهاية الأسبوع، من أجل التعامل بكفاءة مع فيروس كورونا-19.جاء ذلك في اجتماع خاص للمعسكر الحاكم للتعامل مع الفيروس اليوم في مقر البرلمان.وقال "لي ناك يون" رئيس لجنة التعامل مع كورونا في الحزب الحاكم في تصريحات أدلى بها للصحفيين بعد نهاية الاجتماع إنه تم الاتفاق على منع الشراء المتكرر للكمامات وتقليل الوقوف في الصفوف الطويلة بغرض شرائها إلى أبعد الحدود من خلال إدراج الكمامات في قائمة خدمات الاستعمالات الآمنة للأدوية الطبية التي تمثل نظاما لتأمين وتقاسم الملعومات عن الأدوية الطبية بين المواطنين.وفيما يتعلق برعاية المصابين بفيروس كورونا، قال إنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على بذل جهود لتوفير أسرّة للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن من خلال التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.وفيما يتعلق بفترة استمرار فيروس كورونا، توقع رئيس اللجنة أن يمثل الأسبوعان الحالي والقادم انعطافا كبيرا في جهود الحكومة.