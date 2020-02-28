المزيد من الصينيين المقيمين بشكل غير شرعي يغادرون كوريا

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تشهد كوريا الجنوبية زيادة في عدد الصينيين الذين يقيمون بشكل غير شرعي ويرغبون في العودة إلى بلادهم خوفا من انتشار فيروس كورونا-19، خاصة في جزيرة "جيجو"، حيث زار عدد كبير منهم مكتب الهجرة هناك من أجل التقدم بطلبات للمغادرة الطوعية.وبلغ عدد المتقدمين منهم بهذه الطلبات 84 شخصا في الفترة من الأول إلى الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي، ثم ارتفع هذا العدد ارتفاعا كبيرا على مدار ستة أيام بعد ذلك ليبلغ 463 شخصا، ثم وصل إلى حوالي 300 شخص يوميا.من جانبها، ظلت وزارة العدل تقوم بتوجيه المقيمين غير الشرعيين إلى المغادرة الطوعية من خلال إعفائهم من الغرامات بدءا من شهر يناير الماضي، وذلك في إطار التعامل مع قضية انتشار فيروس كورونا.يذكر أنه يتم حاليا نقل أولئك الصينيين على متن طائرات صينية مؤقتة.