بيونغ يانغ غاضبة من المسلسلات والأفلام الكورية الجنوبية

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أعربت كوريا الشمالية عن شعورها بالضيق إزاء المسلسلات التلفزيونية والأفلام الكورية الجنوبية، وقالت إنها تستخدم مأساة انقسام الكوريتين تجاريا وتحاول تشويه صورة كوريا الشمالية.جاء ذلك في تقرير نشره الموقع الدعائي الكوري الشمالي "أوري مين جوك كيري" بعنوان "استفزاز فظيع غير قابل للتسامح"، أشار فيه إلى أن السلطات وشركات إنتاج الأفلام في كوريا الجنوبية تكرس جهودها لتشويه صورة كوريا الشمالية من خلال الأفلام والمسلسلات التلفزيونية المليئة بالمعلومات المزيفة.ورغم أن التقرير لم يذكر أسماء تلك الأعمال، إلا أنه يبدو أنه يقصد المسلسل التلفزيوني "هبوط اضطراري بسبب الحب"، من إنتاج قناة "تي في إن" الذي انتهى بثه قبل فترة بعد أن تمتع برواج كبير، وأيضا فيلم "جبل بيك دو".الجدير بالذكر أن المسلسل يصور كوريا الشمالية باعتبارها متخلفة اقتصاديا بالمقارنة مع كوريا الجنوبية، ورغم ذلك فقد أنه أثار جدلا في كوريا الجنوبية بتهمة تجميل الواقع في كوريا الشمالية، في بداية عرضه.أما الفيلم الذي بدأ عرضه في شهر ديسمبر من العام الماضي فتدور قصته حول دمار شبه الجزيرة الكورية بسبب انفجار جبل بيك دو في كوريا الشمالية.