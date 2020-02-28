5328 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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شهدت كوريا أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 خلال يوم أمس وحده ليتجاوز إجمالي عدد المصابين 5 آلاف شخص.وقد زاد عدد الإصابات بمقدار 516 حالة خلال يوم أمس، وجاءت معظم الإصابات الجديدة في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث تم تسجيل 405 إصابات جديدة في "ديغو" و89 إصابة في المقاطعة.وبذلك تجاوز إجمالي عدد المصابين في "ديغو" 4 آلاف، ليصل إلى 4 آلاف و6 أشخاص، وبالتالي بلغت نسبة المصابين في المدينة والمقاطعة حوالي 90% من إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد.أما عدد الوفيات فقد زاد بـ4 أمس، كما توفي اليوم شخص آخر في "ديغو" ليبلغ عدد حالات الوفاة إجماليا 33، بنسبة 0,6% من إجمالي عدد الإصابات المؤكدة.ومن ناحية أخرى، زاد عدد المرضى الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم التام من الفيروس، حيث تم رفع الحجر الصحي عن 41 شخصا إجماليا، بمن في ذلك 7 أشخاص خلال يوم أمس.وقالت الحكومة الكورية صباح اليوم إن حوالي ألفين و200 مريض ينتظرون الآن دخول المستشفيات في ديغو، وأشارت إلى أنها ستستمر في زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات من أجل علاج المرضى ذوي الحالات شديدة ومتوسطة الخطورة.