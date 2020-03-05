الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة تنتقد الرئيسة السابقة بارك

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انتقد الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة التقدمية الصغيرة، الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" لإرسالها خطابًا من السجن يدعو التكتل المحافظ إلى الاتحاد قبل الانتخابات العامة في أبريل. وأصدرت "جي يون كيونغ"، المتحدثة باسم لجنة الإعداد للانتخابات في الحزب الديمقراطي الحاكم بيانًا أمس الأربعاء وصفت فيه خطاب "بارك" بأنه "إعلان" أن حزب المستقبل المتحد -المعارض الرئيسي- هو حزبها الخاص، وأنها ستتدخل بنشاط في الانتخابات القادمة. وحثت المتحدثة "بارك" على التركيز بدلًا من ذلك على التوبة من أخطائها ودفع ثمن جرائمها، مؤكدة أنَّه لا أحد من الشعب الكوري سيقتنع بدعواتها السياسية، ومحاولاتها لإعادة تجميع الموالين لها أو إصدار توجيهات انتخابية.وقالت المتحدثة إن "بارك" تتظاهر بأنها ضحية للمخططات السياسية، وتنكر قرار الشعب بعزلها والإطاحة بها. وشككت "كيم جونغ هيون" المتحدثة باسم حزب المعيشة الشعبي في أن رسالة "بارك" من سجنها هي مناورة سياسية لحشد الدعم من أتباعها والتأثير على الانتخابات، وقالت إن عزل "بارك" كان قرار الشعب الذي لا رجعة فيه.كما قالت "أوه هيون جو" المتحدثة باسم "حزب العدالة"إن تحركات الرئيسة السابقة تدل على أن حزب المستقبل المتحد لا يختلف عن سلفه، حزب سينوري، الذي تم حله عقب الإطاحة بـ"بارك". واتهمت "أوه" الرئيسة المعزولة "بارك" بالسعي إلى الاستفادة من الأزمة الوطنية الناجمة عن فيروس كورونا-19 وتوظيفها لإعادة بناء موقفها السياسي، واصفة تلك الخطوة بأنها مخزية ومثيرة للغضب.