الرئيسة السابقة بارك كون هيه تدعو لتشكيل تحالف محافظ قبل الانتخابات العامة

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دعت الرئيسة السابقة المعزولة "بارك كون هيه" المسجونة في تهم بالفساد وغيرها من الاتهامات- إلى الوحدة بين التكتل المحافظ قبل الانتخابات العامة.وفي رسالة قرأها محاميها للشعب أمس الأربعاء، حثت "بارك" الموالين لها الذين يرفعون العلم الوطني "تيغوكي" إلى الانضمام إلى حزب المعارضة الرئيسي، سعيًا إلى إنشاء دولة أفضل على الرغم من خلافاتهم. وقالت الرئيسة السابقة إنه ينبغي ألا يتفقروا، بل عليهم أن يتحدوا أمام التاريخ والشعب.وفي إشارة إلى أن النزعة الوطنية يمكنها أن تقيم البلاد على قدميها مرة أخرى، قالت "بارك" إنها ستكون معهم. وقالت "بارك" إن الشعب يعاني من الكثير من الألم، وأضافت أن العديد من المواطنين يقولون إن الحكومة الحالية غير قادرة ومنافقة، وتجعل حياتهم أصعب وأقل أملًا. كما دافعت عن تحرك المحافظين لتشكيل تحالف سياسي قبل الانتخابات العامة التي ستجري في 15 أبريل، ووصفته بأنه "خيار حتمي" ضروري لمواجهة إدارة "مون جيه-إين". وقالت "بارك" إنه على الرغم من عرقلة رحلتها السياسية بسبب عزلها وحبسها، فإنها كانت مهمومة بمستقبل البلاد وسط التهديد الكوري الشمالي النووي وتفاقم العلاقات مع حلفاء كوريا التقليديين.ويذكر أنه في أغسطس 2018، حُكم على "بارك" بالسجن لمدة 25 عامًا بتهم عديدة، من بينها الرشوة والابتزاز وإساءة استخدام السلطة. وفي نوفمبر الماضي، أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمتها، قائلة إنه ينبغي إعادة النظر في قرار المحاكم الأدنى التي برأتها من بعض التهم.