وزيرة الخارجية ترد على الانتقادات بسبب تشديد قيود الدخول على الكوريين

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ردت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على النقد الموجه ضد الحكومة بسبب تدابير الحجر الصحي التي قررت عشرات الدول تشديدها على القادمين من كوريا الجنوبية وسط تفشي فيروس كورونا-19 في البلاد.وأخبرت "كانغ" لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد البرلمانية أمس الأربعاء أن إجراءات الدخول المشددة أو قرارات حظر الدخول المفروضة على القادمين من كوريا الجنوبية كانت "إجراءات خشنة" فرضتها الدول التي تفتقر إلى قدرات الحجر الصحي الكافية.وقالت إن الحكومة تواصل مناقشاتها الدبلوماسية مع تلك الدول، حتى يتمكن رجال الأعمال والكوريون الآخرون من زيارة الدول التي يحتاجون إلى زيارتها.وجاءت تصريحاتها ردًّا على اتهام من قبل النائب البرلماني "تشونغ جين سوك" من حزب المستقبل المتحد، الذي قال إن وزارة الخارجية لا تفعل شيئًا بشأن قيود الدخول و"الصورة المشوهة" لكوريا الجنوبية و"كرامتها".ونفت الوزيرة أن تكون صورة كوريا الجنوبية قد تعرضت للتشويه، كما اتضح من المناقشات التي أجرتها مع نظرائها من الحكومات الأجنبية.ووفقًا للوزيرة، فقد برر نظراؤها القيود المفروضة بسوء أنظمة الحجر الصحي في بلدانهم، وأكدوا أنه ليس لديهم مشكلة بشأن الصداقة التي تربطهم بكوريا الجنوبية. وأضافت أن تلك الدول تأمل في عودة الوضع إلى طبيعته قريبًا حتى يمكن رفع تلك الإجراءات.