ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في كوريا إلى 35 حالة

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ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية إلى 35 حالة.وأعلنت حكومة مدينة "ديغو" بعد ظهر أمس الأربعاء أن رجلًا يبلغ من العمر 72 عامًا قد توفي في أثناء تلقيه العلاج في مركز "دونغ سان" الطبي بجامعة "كي ميونغ"، وقد دخل إلى المستشفى بعد تأكد إصابته بالفيروس يوم 24 فبراير.وكان المريض يتلقى العلاج في غرفة ضغط سلبي منذ ظهور أعراض الأزمة التنفسية عليه، وكان يعاني أيضًا من أمراض أخرى كارتفاع ضغط الدم والسكري.وتعد هذه ثالث حالة وفاة في مدينة "ديغو" بسبب الفيروس أمس الأربعاء، حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا بسبب التهاب رئوي ناجم مباشرة عن الفيروس، ولم تكن تعاني من أمراض أخرى قبل إصابتها بالفيروس.