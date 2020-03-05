السفير الأمريكي يشيد باستجابة كوريا الجنوبية لتفشي كورونا-19

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أثنى السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية "هاري هاريس" على استجابة كوريا الجنوبية لتفشي فيروس كورونا-19.وقال "هاريس" خلال لقائه مع "تشو سي يونغ" النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية أمس الأربعاء في سيول إنه "معجب للغاية" بالإجراءات النشطة والشاملة التي اتخذتها كوريا الجنوبية، وأعرب عن اعتقاده بأن سيول "تقود المعركة العالمية" ضد الفيروس.وردًّا على ذلك، أوضح "تشو" إجراءات الحكومة للتعامل مع المرض، وطلب من السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده لكوريا لاحتواء المرض.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد حذر سابقًا من أن واشنطن قد تقرر في الوقت المناسب فرض قيود على دخول القادمين من البلاد التي تفشى فيها فيروس كورونا-19، بما في ذلك كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان.