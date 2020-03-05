كوريا الشمالية ترفع الحجر الصحي عن الدبلوماسيين الأجانب في بيونغ يانغ

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رفعت كوريا الشمالية تدابير الحجر الصحي المفروضة على الدبلوماسيين الأجانب لديها، من أجل منع تفشي فيروس كورونا-19، كما أعادت فتح العديد من المتاجر في وسط مدينة بيونغ يانغ.وقالت السفارة الروسية في كوريا الشمالية إن وزارة الخارجية قد أبلغتها من خلال مذكرة دبلوماسية أنه حتى نهاية فترة الحجر الصحي، يوجد متجر للأجانب في الحي الدبلوماسي في بيونغ يانغ، كما أنه سيتم فتح العديد من المتاجر.وقالت السفارة إن الموظفين وأسرهم الذين لم يتمكنوا من مغادرة الحي الدبلوماسي في بيونغ يانغ لمدة شهر قد حصلوا على تصاريح رسمية للسماح لهم بالذهاب إلى مستشفى في المنطقة لإجراء فحوصات والتنقل في المدينة.وأضافت السفارة أنها تعمل مع مسؤولي وزارة الخارجية لزيادة عدد المنشآت التي يمكن أن يزورها الدبلوماسيون الروس.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في بداية شهر فبراير إغلاق حركة المرور الجوي والسكك الحديدية مع الصين وروسيا، وفرضت حظرًا على دخول الأجانب أو خروجهم، لمنع تفشي فيروس كورونا-19. كما تم إصدار الأوامر للدبلوماسيين الأجانب بالخضوع للحجر الصحي الذاتي في سفاراتهم والحي الدبلوماسي في بيونغ يانغ.