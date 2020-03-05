فشل العثور على الطاقم المفقود في حادث غرق سفينة قبالة جيجو

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فشلت عمليات البحث ليلة أمس عن الناجين من حادث غرق سفينة في المياه قبالة جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.وأجرى الفريق المكون من قوات تابعة لحرس السواحل والقوات البحرية بحثًا ليلة أمس عن ستة من أفراد الطاقم المفقودين من سفينة "هيان غو"، التي يبلغ وزنها 29 طنًّا، من الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم الخميس.ورغم البحث المكثف في ظروف جوية سيئة باستخدام الطائرات والسفن الحربية الكبيرة في المنطقة، حيث اشتعلت السفينة وغرقت، لم يتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع الطاقم المفقود.وتخطط السلطات لمواصلة عمليات البحث خلال اليوم باستخدام سفن الدورية وقوارب الصيد المدنية والطائرات، وعندما تسمح الأحوال الجوية سيتم استخدام طائرات بدون طيار تابعة لسفينة الإنقاذ "تشونغ ها جين".وقد تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم حتى الآن، من بينهما قبطان السفينة، بواسطة قوارب الصيد القريبة، بعد هروبهما بسرعة في أعقاب نشوب الحريق، وما زال أحد أفراد الطاقم الكوريين بالإضافة إلى خمسة فيتناميين في عداد المفقودين.