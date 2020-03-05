كوريا الجنوبية تحظر تصدير الكمامات وتنشئ نظامًا آليًّا لمراقبة المبيعات

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية إنشاء نظام بالكمبيوتر لمنع تكرار بيع الكمامات لنفس الشخص، كما قررت حظر تصدير الكمامات إلى الخارج، للتعامل مع نقص المعروض محليًّا.وفي اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عُقِد في مدينة "ديغو" اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء "تشونغ سي كيون" إن الحكومة وضعت تدابير إضافية لزيادة المعروض من الكمامات وتوزيعها بطريقة معقولة.ولحل الإمدادات غير المستقرة من مواد الكمامات، سيُطلب من المنتجين والبائعين للمواد المستخدمة في فلاتر الكمامات إبلاغ الحكومة بإجمالي الإنتاج والمبيعات يوميًّا.كما أعرب "تشونغ" عن إحساسه بالمسؤولية عن فشل الإجراءات السابقة في تلبية الطلب المحلي، مما أجبر العديد من المواطنين الكوريين على الانتظار لساعات طويلة في طوابير لشراء الكمامات.ودعا الوكالات الحكومية ذات الصلة إلى الاستعداد حتى تحقق الإجراءات الأخيرة تأثيرها، لضمان تحسين إمدادات الكمامات وتوزيعها.