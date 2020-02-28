الحكومة تختار كيونغ سان كمنطقة خاصة للرقابة على الأمراض المعدية

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اختارت الحكومة الكورية مدينة "كيونغ سان" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ بعد مدينة "ديغو" ومدينة "تشونغ دو" بنفس المقاطعة، كمنطقة خاصة للرقابة على الأمراض المعدية.وصرح مركز التعامل مع الكوارث والسلامة صباح اليوم بأن الحكومة عقدت اجتماعا للتعامل مع أوضاع انتشار فيروس كورونا، برئاسة رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون"، في مقر الحكومة بمدينة سيجونغ، حيث قررت اختيار وإدارة المدينة كمنطقة خاصة للرقابة.وأوضح المشرف رقم واحد في المركز "كيم كانغ ريب" أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في كيونغ سان في الثالث من هذا الشهر يمثل 73% من إجمالي عدد المصابين الجدد في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، موضحا أن المدينة شهدت إصابة 291 شخصا بكورونا-19 وهم يمثلون 40% من إجمالي عدد المصابين في المقاطعة البالغ 752 شخصا.كما أشار إلى أن مدينة كيونغ سان تشترك في نطاق الحياة مع مدينة ديغو حيث يقيم فيها نصف عدد المصابين من المؤمنين بعقيدة "شين تشون جي" في المقاطعة، وبالتالي فقد تم اختيار تلك المدينة كمنطقة خاصة من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا ومنع انتشاره إلى المناطق الأخرى في المقاطعة.