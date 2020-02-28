ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا إلى 5766

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زاد عدد المصابين بفيروس كورونا-19 أمس في كوريا الجنوبية بحوالي 430 شخصا خلال يوم واحد.وطبقا لتصريح صادر عن مركز التعامل مع الأمراض المعدية، فقد زاد عدد المصابين في البلاد أمس بمقدار 438 شخصا، ليبلغ إجمالي عددهم 5 آلاف و766 شخصا حتى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم.وقد تركزت الإصابات هذه المرة أيضا في مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ حيث شهدت المدينة 320 إصابة جديدة بينما شهدت المقاطعة 87 إصابة جديدة.وتجاوز إجمالي عدد المصابين في ديغو 4 آلاف ليبلغ 4 آلاف و326، مما يعني أن عدد المصابين في المدينة والمقاطعة يمثل حوالي 90% من إجمالي عدد المصابين في البلاد.أما سيول فقد شهدت 4 إصابات جديدة أمس ليبلغ إجمالي عدد المصابين فيها 35 شخصا.وصرحت إدارة مقاطعة شمال كيونغ سانغ بأنه قد توفي 2 من المصابين، ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في البلاد 37 شخصا.ومن ناحية أخرى يتزايد عدد الذين يتأكد شفاؤهم من الفيروس بشكل مستمر، حيث زاد هذا العدد بـ47 شخصا خلال يوم أمس وحده ليبلغ إجمالي عدد المصابين الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 88 شخصا.