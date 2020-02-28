الحكومة الكورية ترسل 3 فرق للطوارئ إلى فيتنام

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غادر العاصمة سيول صباح اليوم 12 شخصا ضمن 3 فرق حكومية للتعامل مع الحالات الطارئة، متوجهين إلى مدن "هانوي" و"هوتشيمن" و"دانانغ" في فيتنام.وتهدف هذه الفرق لتقديم الدعم من أجل رفع العزل المفروض حاليا على بعض الكوريين الموجودين هناك ومساعدتهم على العودة إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفيتنامية تعزل الكوريين الذين دخلوا إليها مؤخرا في منشآت لمدة أسبوعين من أجل منع انتشار فيروس كورونا-19، حيث يوجد حوالي 270 كوريا في الحجر الصحي حاليا هناك، ولكن يتم عزلهم دون التمييز بين المشتبه في إصابتهم بالفيروس وبين غيرهم، ومن ثم لا يمكن استبعاد احتمال تعرضهم للإصابة.وكانت الحكومة الكورية تنوي إرسال فرق طوارئ إلى الصين التي يتم فيها عزل حوالي 850 كوريا إلا أنها اكتفت بتقديم العاملين في السفارة والقنصليات الكورية هناك الدعم الضروري لهم.وقد زاد عدد الدول والمناطق التي تفرض قيودا على دخول الوافدين من كوريا بسبب فيروس كورونا ليبلغ 111 منطقة في أنحاء العالم. وبلغ عدد المناطق التي حظرت دخول الكوريين حظرا تاما 40 منطقة بما فيها سنغافوره، كما بلغ عدد المناطق التي تفرض حجرا صحيا على الوافدين من كوريا 38 منطقة، بينما بلغ عدد المناطق التي تقوم بتعزيز الحجر الصحي عليهم 33 منطقة.وقالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" إن هذه الدول والمناطق مجبرة على اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بسبب أنظمة الوقاية الخاصة بها، وتوقعت أن يتم رفع القيود على دخول الكوريين إذا تحسنت أوضاع انتشار فيروس كورونا في كوريا في المستقبل.