الحكومة تشير إلى عدم صحة المقارنة بين الدول في عدد المصابين بكورونا

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قال نائب رئيس الوزراء، وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" في مؤتمر دولي بمشاركة 28 دولة إنه من غير المناسب المقارنة البسيطة بين الدول في عدد المصابين بكورونا-19 دون التفكير في قدرة كوريا على إجراء الفحوص السريعة وجهودها لاكتشاف المصابين بشكل مبكر.وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التمويل النقدي الدولية أمس أن كوريا الآن في موقف صعب، لكن تعاملها الاستباقي من أجل مكافحة الفيروس وإجراءها فحوصا كثيرة وكشفها الشفاف عن المعلومات، يعتبر نموذجا مثاليا لمكافحة الأمراض المعدية في المستقبل.وقدم بعض الأمثلة على الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لمكافحة كورونا بما فيها تطوير تطبيق خاص للفحص الذاتي، وتطوير خارطة حول الإصابات لتقديم المعلومات عن حركات المصابين، وتطوير طرق للفحص في أثناء ركوب السيارات.تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين في كوريا تجاوز مستوى 5 آلاف و300، ويتم حاليا إجراء فحوص على حوالي 15 ألف حالة ليبلغ إجمالي عدد حالات الفحص حوالي 130 ألف حالة.وشدد نائب رئيس الوزراء الكوري على أن الحكومة الكورية تركز جهودها على الاكتشاف المبكر للمشتبه في إصابتهم، وإجراء فحوص مكثفة وتقديم علاج مبكر للمصابين، حيث تتعامل مع الفيروس تعاملا فعالا اعتمادا على مبادئ التعامل الاستباقي والكشف الشفاف عن المعلومات ذات الصلة.بالإضافة إلى ذلك، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الكورية طرحت حزمة شاملة للتعامل المالي والضريبي والتمويلي تبلغ قيمتها 20 تريليون وون وخصصت ميزانيات إضافية تبلغ قيمتها 11 تريليونا و700 مليار وون، مشيرا إلى أن الحكومة تنفذ إجراءات قوية وجريئة تمثل 1.7% من إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ قيمتها حوالي 32 تريليون وون.وشدد على أن الحكومة ستبحث سريعا عن إجراءات إضافية.ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى بذل جهود تعاونية، حيث قال إن فيروس كورونا-19 يمثل أزمة دولية خطيرة تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي مشيرا إلى ضرورة التعاون الدولي بقيادة المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء.