واشنطن تجري فحوصا طبيا على الوافدين من الدول ذات الخطورة العالية من كورونا

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بدأ في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم إلزام جميع ركاب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة بالخضوع لفحوص واستفسارات طبية عن تجارب الاتصال مع المصابين بفيروس كورونا-19، كما يتم منعهم من ركوب الطائرة إذا تجاوزت درجة حرارتهم 38 درجة.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أشار لى أنه قد يتم إجراء فحوص طبية على القادمين من الدول ذات المخاطر بفيروس كورونا عند وصولهم إلى الأراضي الأمريكية، كنه لم يوضح أسماء الدول المستهدفة أو موعد تطبيق هذه الإجراءات الجديدة.وتم التأكد من أنه لم يتم إجراء فحوص طبية على ركاب الطائرات الذين غادروا البلاد أمس متوجهين إلى الولايات المتحدة، لكن ذلك سيتم قريبا على الأرجح تماشيا مع اتجاه تعزيز القيود على السفر في الولايات المتحدة.ويذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد وصل إلى 11، منهم 10 في ولاية واشنطن وحدها، وإصابة في ولاية كاليفورنيا.ومع تزايد القلق من ظهور إصابات إضافية بالفيروس هناك، اتفق الكونغرس الأمريكي على تخصيص ميزانية للطوارئ، بقيمة 8 ميارات و300 مليون دولار، وسوف يتم استخدامها في شراء كمامات ومنتجات طبية وعمليات البحث والتشخيص وإنتاج اللقاحات وغيرها.وقد نصح المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها المواطنين بتخصيص مسافة اجتماعية وتقليل الاتصالات وجها لوجه، وبالتالي من المتوقع أن يتم إلغاء الفعاليات الكبيرة بما فيها اللقاءات الجماعية الدينية والعروض الغنائية.