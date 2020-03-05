الحكومة تقيد بيع الكمامات في الصيدليات

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بدءًا من يوم الجمعة، ستقوم الحكومة بتقييد عدد الكمامات التي يمكن شراؤها لتصبح كمامتين لكل شخص.وبالإضافة إلى ذلك سيتم تقييد الصادرات التي كانت تمثل 10% من إجمالي الإنتاج حتى يتم زيادة المعروض من الكمامات للتوزيع المحلي.وسيتم أيضًا رفع حجم المعروض من الكمامات إلى أكثر من 80%.وقد تمت الموافقة على هذه التدابير في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الخميس، بهدف تحقيق الاستقرار في إمدادات الكمامات، مع استمرار فيروس كورونا-19 في الانتشار.ولضمان العدالة في التوزيع، سيتم تقييد الحد الأقصى لشراء الكمامات بكمامتين يوميًّا في الصيدليات ومتاجر الأدوية بعد التحقق من هوية المشتري، لمنع عمليات الشراء المتعددة.وبدءًا من الاثنين المقبل، سيتم السماح بشراء كمامتين فقط في كل أسبوع.