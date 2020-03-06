بكين تشدد قيود الدخول على القادمين من كوريا الجنوبية

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قررت العاصمة الصينية بكين فرض قيود أكثر صرامة على الوافدين من الدول التي شهدت زيادات مؤخرًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا-19، بما في ذلك كوريا الجنوبية.ووفقًا لمصادر في بكين، فقد أصدرت سلطات التعليم نصيحة للطلاب والمعلمين الأجانب في بعض المدارس الدولية في المدينة بالامتناع عن العودة في الوقت الحاضر.كما أبلغت بعض المدارس الطلاب وأوصتهم بإلغاء رحلاتهم إلى بكين والانتظار حتى إشعار آخر.ومن الناحية الرسمية لم تضع الحكومة الصينية بعد حظرًا على دخول الكوريين الجنوبيين.ويعتقد المراقبون أن بكين تبحث عن طرق غير مباشرة لمنع القادمين من المناطق التي تعتبر بؤرًا لانتشار الفيروس من الدخول.كما فرضت بكين مؤخرًا على القادمين من بعض البلدان، ومن بينها كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران واليابان، الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا.