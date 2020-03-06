أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس كورونا في كوريا

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تم الإعلان أمس الخميس عن إصابة أكثر من 300 حالة جديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية، مما رفع من إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى أكثر من 6 آلاف حالة.وأعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 322 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 6088 حالة حتى الآن.كما تم الإبلاغ عن ست حالات وفاة أخرى، وجميعها في مدينة "ديغو" أو مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المجاورة لها، ليصل عدد الوفيات إلى 41 حالة.ووفقًا للحكومة الإقليمية، توفيت سيدة تبلغ من العمر 86 عامًا في مستشفى في بلدة "تشونغ دو"، وأظهر الاختبار الذي أجري بعد الوفاة أنها كانت مصابة بالفيروس.ومن ناحية أخرى، وصل عدد حالات الشفاء إلى 88، بمن في ذلك 47 مريضًا خرجوا من الحجر الصحي في وقت سابق من أمس الخميس.يشار إلى أن مدينة "ديغو" لديها أكبر عدد من المصابين، حيث بلغ 4027 حتى ظهر أمس الخميس، وتلتها مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بـ861 حالة.