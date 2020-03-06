اليابان تفرض حجرا صحيا على القادمين من كوريا الجنوبية لمدة أسبوعين

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قررت اليابان تعزيز إجراءات دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين.وبدءا من 9 مارس وحتى نهاية الشهر، ستفرض طوكيو ما تصل مدته إلى أسبوعين من الحجر الصحي على القادمين من البلدين، كما ستعلِّق الدخول بدون تأشيرة.ودعا رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" خلال ترؤسه اجتماعًا لفريق العمل الذي يتعامل مع تفشي كورونا-19 في اليابان، حكومته إلى تعزيز الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من كوريا الجنوبية والصين. كما طلب من هؤلاء المسافرين البقاء في الأماكن المخصصة لمدة أسبوعين وعدم استخدام وسائل النقل العام.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في طوكيو إن مسؤولًا في الخارجية اليابانية أوضح أن هذه الأماكن المخصصة قد تكون فنادق أو مستشفيات أو منازل أو منشآت منفصلة. وذكر المسؤول أيضًا أنه لن يتم فرض عقوبة على عدم الالتزام، حيث إنه مجرد "طلب"، كما سيتم العمل بالإجراء نفسه أيضًا على المواطنين اليابانيين العائدين من كوريا الجنوبية.وسوف تقوم طوكيو مؤقتًا بتعليق الدخول دون تأشيرة للكوريين الجنوبيين في الفترة من 9 مارس وحتى نهاية الشهر، حيث كان يُسمح سابقًا بدخول الكوريين لمدة 90 يومًا بدون تأشيرة.