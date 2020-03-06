منظمة الصحة العالمية تشيد بمواجهة كوريا لفيروس كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك "علامات مشجعة" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية.صرح بذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم" خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف أمس الخميس، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المبلغ عنها يبدو آخذًا في التراجع، كما أن معظم الحالات الجديدة تنتمي أساسًا إلى تجمعات معروفة سابقًا.وقال "تيدروس" إنه على الرغم من أن العديد من الدول تعلن عن الكثير من الحالات، إلا أن 115 دولة لم تبلغ عن حالة واحدة، مما يدل على أنه يمكن احتواء تفشي الفيروس.وأكد أن الحكومات في جميع أنحاء العالم يجب أن تسن خططا للطوارئ استعدادًا لتفشي المرض، بما في ذلك تعزيز الوعي بالفيروس وتحسين التشخيص وتجهيز المستشفيات وتأمين المواد اللازمة.كما قال رئيس المنظمة العالمية إنه التقى مؤخرًا بوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا"، التي أخبرته أن بلادها مستعدة وراغبة في مساعدة كوريا الشمالية في حالة تفشي المرض هناك.وأضاف المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية "مايكل رايان" -الذي حضر المؤتمر الصحفي أيضًا- أن المنظمة على استعداد للذهاب إلى كوريا الشمالية في أي وقت إذا تم الإبلاغ عن وجود حالات هناك.