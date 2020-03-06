الرئيس مون يتحدث هاتفيًّا مع قادة مصر والإمارات

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" محادثات هاتفية أمس الخميس مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة التعاون الدولي للتصدي لفيروس كورونا-19.وقالت المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين سيوك" إن "مون" طلب خلال المحادثات الهاتفية تفهم قرار سيول بإلغاء زيارته الرئاسية إلى البلدين، التي كانت مقررة في منتصف مارس، حيث تركز حكومته حاليا على أزمة تفشي فيروس كورونا-19 المستمرة.وخلال مكالمته مع قائديْ مصر والإمارات التي استغرقت 20 دقيقة لكل منهما، أخبرهما "مون" أن كوريا الجنوبية تجري أكبر عدد من الاختبارات التشخيصية في العالم، وأضاف أن حكومته تنشر بشفافية نتائج الإحصائيات على أساس يومي، كما أن الشعب الكوري متحد للتغلب على تفشي الفيروس.ومن جانبه قال الرئيس السيسي إن كوريا الجنوبية كشفت في معركتها ضد كورونا-19 أنها دولة رائدة على مستوى العالم. وأعرب عن اعتقاده بأن كوريا سوف تتغلب على الأزمة الصحية الحالية من خلال استجابتها الشاملة وتقنياتها الطبية المتقدمة.كما قال ولي عهد الإمارات إن لديه إيمانا عميقا بقوة التدابير التي اتخذتها كوريا الجنوبية وقدرتها الكبيرة على مكافحة الفيروس، وأكد أن بلاده سوف تتعاون مع سيول للتغلب على تفشي المرض.