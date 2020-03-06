كوريا تعرب عن أسفها الشديد إزاء قيود السفر اليابانية

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن "الأسف الشديد" إزاء قرار اليابان الأخير بفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على الزوار القادمين من كوريا الجنوبية.وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قالت الوزارة إن قرار طوكيو يأتي في الوقت الذي يشيد فيه العالم بقدرات الاختبارات والتشخيص المتميزة لكوريا الجنوبية وجهودها الفعالة للتصدي لهذا المرض، لا سيما وأن هذه الجهود أسفرت عن نتائج.وأعربت الوزارة عن شكها في أن اليابان لديها نيات أخرى تكشف عنها تلك الإجراءات، مشيرة إلى أن الحكومة تدرس جميع التدابير الممكنة للرد على تلك القيود المشددة، مع إيلاء أولوية قصوى لصحة المواطنين الكوريين الجنوبيين وسلامتهم.وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد لما وصفته بأنه "إجراءات غير معقولة ومفرطة"، وأشارت إلى أنها دعت اليابان عدة مرات إلى التمهل قبل فرض قيود سفر إضافية، وأضافت أن ذلك قد تم دون مناقشة مسبقة كافية مع سيول، ودعت طوكيو بقوة إلى إعادة النظر في هذه المسألة.ويعتزم النائب الأول لوزيرة الخارجية "تشو سي يونغ" دعوة السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية "كوجي توميتا" اليوم الجمعة للاحتجاج على القرار.