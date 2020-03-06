وزارة الخارجية اليابانية ترفع مستوى إرشادات السفر إلى كوريا الجنوبية

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قامت وزارة الخارجية اليابانية برفع مستوى إرشادات السفر إلى كوريا الجنوبية، بسبب تفشي فيروس كورونا-19، حيث دعت المواطنين اليابانيين إلى الامتناع عن جميع الرحلات غير الضرورية إلى كل مناطق كوريا الجنوبية.وكانت الوزارة قد دعت من قبل المواطنين اليابانيين بتوخي الحذر عند زيارة المناطق الأخرى في كوريا الجنوبية التي لم ينتشر فيها الفيروس، وعدم زيارة المناطق مثل مدينة "ديغو" و"تشونغ دو" وغيرها من المناطق التي تضررت بشدة من تفشي الفيروس.لكن المستوى الأخير يحذر من القيام برحلات غير ضرورية إلى جميع مناطق كوريا الجنوبية، بما في ذلك جزيرة جيجو.كما حذرت وزارة الخارجية اليابانية على موقعها الرسمي من وجود 5766 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا-19 في جميع أنحاء كوريا الجنوبية حتى أول من أمس، وأن عدد الحالات الجديدة مستمر في الارتفاع.ويعكس رفع مستوى إرشادات السفر قرار الحكومة اليابانية مؤخرًا بفرض قيود إضافية على دخول القادمين من كوريا الجنوبية، حيث قررت فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين وتقييد وصول الرحلات القادمة من كوريا الجنوبية والصين بمطاري "ناريتا" و"كانساي" فقط.