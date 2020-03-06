البرلمان الكوري يرفض تعديل قانون بنوك الإنترنت

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صوت النواب في البرلمان الكوري الجنوبي أمس الخميس لصالح رفض تعديلات مقترحة للتشريع الخاص بقوانين بنوك الإنترنت، كانت تهدف إلى تخفيف الشروط اللازمة لأكبر المساهمين في تلك البنوك.وانسحب نواب حزب المستقبل المتحد -المعارض الرئيسي- من البرلمان احتجاجًا على رفض التعديل المقترح بأغلبية 82 صوتًا مقابل 75 صوتًا، مع امتناع 27 عضوًا عن التصويت.ونتيجة لذلك، تم تأجيل التصويت على 160 تشريعًا آخر، بما في ذلك أحد التشريعات التي كانت ستؤدي إلى حظر خدمة "تادا" الشهيرة لمشاركة ركوب السيارات.واتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على عقد جلسة عامة أخرى لاحقًا اليوم الجمعة للتصويت على التشريعات المتبقية، على أساس أن تعديل قانون بنوك الإنترنت سيتم تمريره خلال الجلسة الاستثنائية القادمة، كما اتفقوا على أن يعتذر زعيم التكتل البرلماني للمعسكر الحاكم "لي إين يونغ" عن عدم تمرير التعديل.ورغم هذا الاتفاق، فإن العديد من النواب داخل الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة ما زالوا يعارضون التعديل بحجة أنه مفصل لصالح شركة "كيه تي"، حيث تم استبعاد عملاق الاتصالات في كوريا الجنوبية بموجب القانون الحالي، بسبب انتهاك الشركة سابقًا لقانون التجارة العادلة.