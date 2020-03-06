6284 إصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن البلاد شهدت 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 خلال يوم أمس الخميس وحده ليبلغ إجمالي عدد المصابين 6 آلاف و284 شخصا.كما تم الإبلاغ عن 7 حالات وفاة إضافية أمس الخميس ليصل عدد الوفيات إلى 43 حالة.أما عدد حالات الشفاء فبلغ 108 حالات، حيث خرج 20 مريضا من الحجر الصحي أمس الخميس.يشار إلى أن مدينة "ديغو" شهدت أكبر عدد من المصابين، حيث بلغ عدد المصابين فيها 4 آلاف و693، وتلتها مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بـ984 حالة، مما يمثل حوالي 90% من إجمالي عدد المصابين على مستوى البلاد.وبلغ معدل الوفيات من المصابين بالفيروس 0.7%.وباستثناء الإصابات المؤكدة، خضع حتى الآن 158 ألفا و456 شخصا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، وتم التأكد من عدم إصابة 136 ألفا و624 منهم، بينما ينتظر 21 ألفا و832 منهم نتائج الاختبارات.