مكتب الرئاسة الكورية يعرب عن أسفه لفرض اليابان قيودا على القادمين من كوريا

Photo : YONHAP News

أعرب مكتب الرئاسة الكورية عن أسفه الشديد لما اتخذته اليابان من إجراءات لتعزيز قيود دخول القادمين من كوريا الجنوبية، وقرر مراجعة التدابير الكورية على أساس المعاملة بالمثل.جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مكتب الرئاسة في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد صباح اليوم الجمعة، حيث قال إن المشاركين في اجتماع اليوم بحثوا القضايا المتعلقة بالتدابير الهادفة إلى القضاء على المشاكل التي يعاني منها المواطنون الكوريون في أثناء إقامتهم أو سفرهم في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.ويرى بعض المراقبين أن الحكومة الكورية قد تتخذ تدابير مماثلة، منها فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على الزوار القادمين من اليابان وحظر دخول القادمين من اليابان بدون تأشيرات دخول.وفي وقت سابق من اليوم، حث رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" الحكومة اليابانية على سحب قرارها بفرض قيود على دخول القادمين من كوريا، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية ستتخذ إجراءات لمواجهة القرار الياباني.