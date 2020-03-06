سيول تحتج على قرار اليابان وأستراليا بفرض قيود على القادمين من كوريا

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استدعت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول، وطلبت منه تقديم شرح حول القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية بفرض ما تصل مدته إلى أسبوعين من الحجر الصحي على القادمين من كوريا الجنوبية.وقدمت الوزارة احتجاجا لليابان على اتخاذ ذلك القرار رغم أن الحكومة الكورية قد قدمت شرحا كافيا عن وضع فيروس كورونا في البلاد.الجدير بالذكر أن 5 ملايين و580 ألف كوري قاموا بزيارات إلى اليابان في العام الماضي.وسيقوم نائب وزير الخارجية الكوري "تشو سيه يونغ" باستدعاء السفير الياباني لدى سيول "كوزي دوميتا" قريبا إلى الوزارة لإبداء احتجاج الحكومة الكورية.كما استدعت وزارة الخارجية الكورية السفير الأسترالي لدى سيول، وقدمت احتجاجا مماثلا على القرار التي اتخذته الحكومة الأسترالية أمس الخميس بحظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية.يشار إلى أن 118 دولة ومنطقة على مستوى العالم حظرت أو شددت إجراءات دخول القادمين من كوريا الجنوبية.