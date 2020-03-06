118 دولة ومنطقة حول العالم تقيد دخول القادمين من كوريا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية إن 118 دولة ومنطقة على مستوى العالم حظرت أو شددت إجراءات دخول القادمين من كوريا الجنوبية، وذلك حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة.وأوضحت الوزارة أن 43 دولة ومنطقة صارت تفرض حظرا أو تحجيما على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، منها 37 دولة تحظر دخول المسافرين القادمين من جميع مناطق كوريا الجنوبية، بما في ذلك أستراليا وتركيا وسنغافوره، و6 دول تحظر دخول القادمين من مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بكوريا الجنوبية، ومنها اليابان وإندونيسيا.وتخطط اليابان لتوسيع نطاق الحظر ليشمل القادمين من مناطق أخرى من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" اعتبارا من الغد السبت.وأضافت الوزارة أن 75 دولة ومنطقة تفرض إجراءات حجر صحي معززة على دخول القادمين من كوريا الجنوبية.