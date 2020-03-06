سيول تسعى للتعاون الصحي مع بيونغ يانغ حسب تطورات الوضع في المنطقة

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صرحت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية "تشو هيه شيل" في موجز صحفي اليوم الجمعة بأن الوزارة ستأخذ في اعتبارها تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وتطورات أزمة انتشار فيروس كورونا، بشأن تنفيذ التعاون الصحي بين الكوريتين.جاء ذلك ردا على سؤال حول إجراءات المتابعة التي قد يتم اتخاذها بشأن الرسالة التي تلقاها الرئيس "مون جيه إين" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أمس الخميس.وكان "كيم" قد أعرب في رسالته عن إيمانه بقدرة كوريا الجنوبية على التغلب على تفشي فيروس كورونا.وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الكورية الجنوبية لديها موقف أساسي يقضي بضرورة التعاون الصحي بين الكورتين، لكن كوريا الشمالية لم تتقدم حتى الآن بطلب للحصول على مساعدة من كوريا الحنوبية، كما لم يتم إجراء أي نوع من المشاورات التفصيلية المتعلقة بمشروعات التعاون بين الكوريتين.وأضافت أن حكومة سيول لا تزال تتمسك بموقفها الداعي إلى بذل الجهود من أجل استئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ في أسرع وقت ممكن، وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.