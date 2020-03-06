التماس وطني يطالب بعزل الرئيس مون يجذب ثاني أكبر دعم

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تم أمس الخميس إغلاق الموعد النهائي للالتماس الوطني الذي طالب بعزل الرئيس الكوري "مون جيه إين" بعد جذب مليونا و469 ألفا و23 صوتا داعما خلال الثلاثين يوما الماضية.وبذلك أصبح هذا الالتماس الوطني المطالب بإقالة الرئيس "مون" ثاني أكبر الالتماسات الوطنية من حيث عدد أصوات الدعم منذ أن تم فتح لوحة الالتماسات الوطنية في الصفحة الرئيسية لمكتب الرئاسة الكورية على الإنترنت، حيث يتم فتح هذه اللوحة أمام أي شخص لنشر التماس بحرية، ويقوم المكتب الرئاسي بالإجابة على كل التماس يتجاوز عدد الأصوات التي تدعمه 200 ألف بشكل رسمي.وقد تم نشر التماس يدعو إلى عزل الرئيس "مون جيه إين" يوم الرابع من شهر فبراير الماضي، حيث قال الناشر في التماسه إن الرئيس "مون" لم يتمكن من مواجهة تفشي فيروس كورونا في كوريا بسبب عدم قيامه بحظر دخول القادمين من الصين عند المرحلة الأولية من انتشار الفيروس.ومن ناحية أخرى، جذب التماس يؤيد الرئيس "مون" حوالي مليون و260 ألف صوت داعم حتى صباح اليوم الجمعة، وسيتم إغلاق الموعد النهائي لهذا الالتماس يوم السابع والعشرين من شهر مارس الجاري.