كورونا يتسبب في تأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم لكرة القدم

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تم تأجيل مباريات الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر في عام 2022.وأوضح الاتحاد الدولي، "فيفا"، أنه عقد اجتماعا مع اتحاد كرة القدم الآسيوي أمس الخميس حيث اتفق الجانبان على تأجيل التصفيات بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال الاتحاد في بيان له إنه تم اتخاذ قرار تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية من أجل حماية صحة اللاعبين والمسؤولين الرياضيين المشاركين في تلك التصفيات.وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الكوري مع نظيره التركماني يوم السادس والعشرين من مارس الجاري، ومع منتخب سريلانكا يوم الحادي والثلاثين، ضمن التصفيات الآسيوية، ولكن تم تأجيل هاتين المباراتين.ومن المقرر أيضا إقامة مباراة بين منتخبي الكوريتين يوم الرابع من يونيو، ومباراة أخرى بين المنتخب الكوري ونظيره اللبناني يوم التاسع من يونيو القادم، ولكن من المحتمل أن يتم تأجيلهما أيضا.وقال "فيفا" إنه سيتم الإعلان عن مواعيد التصفيات الآسيوية لاحقا من خلال اتحاد كرة القدم الآسيوي.