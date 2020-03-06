وزيرة الخارجية تستدعي السفير الياباني للاحتجاج على قيود دخول الكوريين إلى اليابان

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استدعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ-هوا" اليوم الجمعة السفير الياباني "كوجي توميتا"، للاحتجاج على قرار طوكيو بفرض قيود جديدة على دخول القادمين من كوريا الجنوبية، بسبب المخاوف من فيروس كورونا-19.واحتجت "كانغ" على تشديد اليابان لإجراءات الدخول دون التشاور الكافي مع سيول.كما أعربت وزارة الخارجية عن خيبة أملها من خطة اليابان لمطالبة الزوار القادمين من كوريا الجنوبية بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وتساءلت عن المقصود من هذه الخطوة.وعبرت الوزارة عن "الأسف الشديد" لما وصفته بالإجراء المفرط وغير المعقول الذي تم اتخاذه دون محادثات سابقة، وقد حثت سيول طوكيو عدة مرات على النظر في التدابير الإضافية بحذر، وتدعو الآن إلى إعادة النظر فيها على الفور.وفي وقت سابق من اليوم، عقد المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية جلسةً للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي، وناقش إجراءات الرد اللازمة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.