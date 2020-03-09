السلطات الصحية الكورية تقول إن انتشار كورونا بدأ في التباطؤ

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أعربت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن تقدير حذر بأن تفشي كورونا-19 في البلاد يظهر علامات على التباطؤ.وقال وزير الصحة "بارك نينغ هو" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد إن السلطات الصحية أكملت اختبارات الفيروس على أتباع كنيسة "شين تشون جي" في مدينة ديغو وأن السلطات تركز جهودها الآن على اختبار وإيجاد المصابين بين مواطني ديغو غير المرتبطين بتلك الكنيسة. وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد أعلنت عن 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس الأحد، وهي المرة الأولى منذ أحد عشر يومًا التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة يوميًا إلى أقل من 400 حالة.وأشار الوزير "بارك" إلى التراجع الذي حدث مؤخرًا في عدد الحالات الجديدة، معربا عن اعتقاده بأن انتشار الفيروس في ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث بدأ تفشي الفيروس، يظهر علامات على التراجع في مرحلة مبكرة. وأرجع هذا التباطؤ إلى التعاون التطوعي من قبل المواطنين في الجهود المبذولة لاحتواء تفشي الفيروس، موضحا أنه لا توجد علامات حتى الآن على أن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد خارج مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ. ويذكر أنه حتى الساعة الـ4 من مساء أمس الأحد، أعلنت كوريا الجنوبية عن 179 حالة جديدة من كورونا-19، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 7 آلاف و313 حالة.