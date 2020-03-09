عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا يتجاوز 7300

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تم الإعلان عن 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية أمس الأحد، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من سبعة آلاف و300 حالة.وأعلن المقر الرئيسي للحجر الصحي التابع للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تشخيص 179 حالة جديدة بفيروس كورونا-19 فيما بين الساعة الـ12 صباحًا والـ4 من مساء الأحد. وسوف يتم إصدار القوائم الخاصة باليوم بأكمله في الساعة الـ10 من صباح اليوم الاثنين.ويذكر أنه حتى الساعة الـ12 من صباح أمس الأحد، وصل عدد الإصابات الجديدة في ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، وهما المنطقتان الأكثر تضررا بالفيروس، إلى 6 آلاف و462، أي ما يعادل 90% من إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد. وحتى الآن، توفي 50 شخصا نتيجة لمرض الجهاز التنفسي الذي يسببه الفيروس، في حين تم إطلاق سراح 130 شخصًا من الحجر الصحي بعد شفائهم التام.