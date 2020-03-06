كوريا الشمالية تطلق 3 مقذوفات مجهولة الهوية

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قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاث قذائف مجهولة الهوية باتجاه البحر الشرقي، صباح اليوم الاثنين.وأضافت رئاسة هيئة الأركان المشتركة أن القذائف أطلقت من مناطق بالقرب من بلدة "سون دوك" الشرقية في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، مؤكدة على أن الجيش يراقب الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد، كما يقوم الجيش الكوري الجنوبي بتحليل تفاصيل المقذوفات بالتعاون مع الجيش الأمريكي.وجاء هذا الإطلاق الصاروخي بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيريْ المدى، يوم الاثنين الماضي، حيث أطلق النظام الشيوعي قذيفتين من قاذفة صواريخ متعددة ضخمة بعد توقف دام ثلاثة أشهر. وقالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية في اليوم التالي إنه تم إجراء مناورات لإطلاق النار بالمدفعية طويلة المدى.