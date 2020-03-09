رئيس منظمة الصحة العالمية يقول إن كوريا تحرز تقدماً في مكافحة كورونا

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قال رئيس منظمة الصحة العالمية إن كوريا الجنوبية "تحرز تقدماً" في مكافحة انتشار فيروس كورونا-19.وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" بذلك في تغريدة نشرها أمس على موقع "تويتر"، قائلاً إن منظمة الصحة العالمية تقدر تدخلات سيول لاحتواء فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح.كما قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه أجرى اتصالاً مثمرًا للغاية مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، وأعرب عن امتنانه لتعهد الوزيرة الكورية بتقديم ثلاثة ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود العالمية لمواجهة تفشي الفيروس.وفي تغريدة أخرى، قال "أدهانوم" إن الحكومة الإيطالية وشعبها يتخذان خطوات جريئة وشجاعة تهدف إلى إبطاء انتشار الفيروس، مشيرا فيما يبدو إلى الإجراء غير المسبوق الذي اتخذته روما لإغلاق منطقة "لومباردي" الشمالية و14 مقاطعة مجاورة.