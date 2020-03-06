كوريا الجنوبية واليابان تفرضان قيود دخول متبادلة

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بدأت كوريا الجنوبية واليابان في فرض قيود صارمة على دخول مواطني الدولتين لبعضهما البعض، مما منع بشكل فعلي السفر بين البلدين الجارين.وقالت وزارة الخارجية ووزارة العدل فى سيول إن حكومة كوريا الجنوبية قررت تعليق برنامج الدخول بدون تأشيرة الذي تبلغ مدته 90 يوما للمواطنين اليابانيين، كما ألغت تأشيرات صدرت بالفعل بدءا من الساعة 12 من صباح اليوم الاثنين.وسوف تطبق سيول أيضًا إجراءات دخول خاصة على جميع الأجانب القادمين من اليابان. وكانت حكومة كوريا الجنوبية قد أعلنت عن اتخاذ هذه الإجراءات يوم الجمعة ردا على قرار طوكيو بفرض قيود دخول مماثلة على الزوار القادمين من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا.وكانت اليابان قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنه بدءا من يوم الاثنين وحتى نهاية هذا الشهر، سيُطلب من المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين البقاء في مواقع مخصصة لمدة أسبوعين والامتناع عن استخدام وسائل النقل العام.