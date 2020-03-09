بدء تطبيق القواعد الجديدة لشراء كمامات الأنف

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دخلت القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الكورية لشراء كمامات الوجه، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الاثنين، والتي تستهدف حل مشكلة نقص المعروض من أقنعة الوجه وضمان التوزيع العادل لها، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.وبموجب هذه التدابير، سيتمكن المواطنون من شراء قناعين فقط أسبوعيا من الصيدليات، في أيام محددة من الأسبوع، بناء على الأرقام الأخيرة من سنة ميلاهم، بحيث يمكن لأولئك الذين تنتهي سنة ميلادهم برقم 1 أو 6 شراؤها يوم الاثنين، والذين تنتهي سنة ميلادهم برقم 2 أو 7 في يوم الثلاثاء، وبرقم 3 أو 8 يوم الأربعاء، وبرقم 4 أو 9 يوم الخميس، وبرقم 5 أو 0 يوم الجمعة.وسوف يتم السماح للأشخاص الذين لم يشتروا أقنعة في أيام الأسبوع بالقيام بذلك في عطلات نهاية الأسبوع. وسوف تنطبق نفس القواعد على المقيمين الأجانب، ولكن يتعين عليهم تقديم شهادات إلى الصيادلة بأن لديهم تأمينا صحيا وإقامة سارية المفعول، وبالتالي سيتم حظر المشتريات بدون هوية.كما سيمكن للناس شراء أقنعة الوجه نيابة عن أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات والمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا إذا قام المشترون بتقديم مستندات لإثبات الشخصية وسجلات تسجيل المقيمين التي تظهر علاقاتهم بذويهم.