المكتب الرئاسي الكوري يرفض الانتقادات بشأن قيود دخول اليابانيين

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دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية عن قرار الحكومة بفرض قيود على دخول القادمين من اليابان، ورفض الانتقادات بأن كوريا الجنوبية قد اتخذت خطوات قوية للغاية بالمقارنة مع الصين والدول الأخرى.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد، إنه ردا على تدابير اليابان غير المعقولة والمفرطة، اتخذت كوريا الجنوبية خطوات متبادلة بناء على ثلاثة مبادئ تتعلق بتعامل كوريا مع قضية انتشار فيروس كورونا-19، وهي: الشفافية والانفتاح والإجراءات الديمقراطية.وأكد المتحدث الرسمي أن سيول ركزت على الاحتواء الشامل للأمراض المعدية عندما اتخذت قرار فرض قيود على دخول القادمين من اليابان، ووصف قرار اليابان بتعليق برنامج التأشيرة لمدة 90 يومًا وإبطال التأشيرات التي صدرت بالفعل للكوريين الجنوبيين بأنه "مفرط"، وأضاف أن كوريا الجنوبية اتخذت خطوتها ردا على ذلك كدولة ذات سيادة. كما وصف "كانغ" الإجراءات الكورية بأنها "مقيدَة"، مشيرا في هذا الصدد إلى إجراءات الدخول الخاصة المطبقة حاليا بالفعل على المسافرين القادمين من الصين.