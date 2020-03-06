124 دولة ومنطقة حول العالم تقيد دخول المسافرين القادمين من كوريا

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بلغ عدد الدول والمناطق التي حظرت أو شددت إجراء دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية بسبب تفشى فيروس كورونا، 124 دولة ومنطقة على مستوى العالم، وذك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن 44 دولة صارت تفرض حظرا أو تحجيما على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، منها 38 دولة تحظر دخول المسافرين القادمين من جميع مناطق كوريا الجنوبية، بما فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، و6 دول تحظر دخول القادمين من مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" بكوريا الجنوبية.وأوضحت السلطة الصحية السعودية أنها ستقوم بعزل القادمين من كوريا الجنوبية الذين قد دخلوا إلى السعودية في منازلهم لمدة 14 يوما.إلى جانب هذا، أوقفت اليابان نظام الدخول بدون تأشيرة لمدة 90 يوما والذي كان مطبقا على المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، وقامت بتعليق صلاحيات تأشيرات الدخول التي حصل عليها الكوريون عند دخولهم لليابان.ويبلغ عدد أولئك الكوريون المقيمين في اليابان حاليا والذين سيتم إلغاء صلاحيات تأشيرات دخولهم حوالي 17 ألف كوري.وحددت اليابان مطاري "ناريتا" في طوكيو و"كانساي" في أوساكا ليتم من خلالهما فقط دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية إلى اليابان، بحيث يتم عزلهم في المنازل أو الفنادق لمدة 14 يوما بدءا من يوم وصولهم إلى اليابان.