هبوط حاد في سوق البورصة في كوريا بسبب فيروس كورونا

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شهدت البورصة الكورية هبوطا كبيرا بسبب المخاطر الناتجة عن تفشى فيروس كورونا على نطاق عالمي، حيث بلغت نسبة الهبوط 4.19% اليوم الاثنين مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ليصل مؤشر البورصة الرئيسي "كوسبي" إلى 1954.77 نقطة.كما هبط مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية بنسبة 4.38% ليصل إلى 614.6 نقطة.ومن ناحية أخرى، شهد سعر صرف الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا أيضا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1204.1 وون اليوم، بارتفاع لقيمة الدولار نسبته 1.1% مقارنة بيوم الجمعة الماضي.ويرجع السبب الرئيسي في هبوط سوق البورصة وسعر صرف الوون في كوريا الجنوبية إلى المخاوف من احتمال تفشى فيروس كورونا على نطاق عالمي، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية الناجمة عن قرار روسيا بزيادة إنتاجها من النفط الخام.