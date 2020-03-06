الحكومة الكورية تشدد على إجراءات احتواء فيروس كورونا

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أكد "كيم كانغ ليب" مدير التنسيق العام في المقر الرئيسي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة على أهمية تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار فيروس كورونا في المجتمع الكوري ومنع تسرب الفيروس من الخارج من أجل إحراز تقدم في احتواء الفيروس داخل البلاد.كما أكد "كيم" في موجز صحفي اليوم الاثنين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لرصد المصابين بالفيروس بشكل مبكر من خلال توسيع عمليات التشخيص المناسبة، وعلاج المصابين ذوي الأعراض الخطيرة.وطبقا لما ذكره المقر الرئيسي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا أكثر من 101 ألف شخص وعدد الوفيات أكثر من 3 آلاف و700 شخص في 96 دولة حول العالم باستثناء كوريا الجنوبية.وقد نشأ فيروس كورونا في الصين في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبدأ عدد المصابين الجدد ينخفض في الصين، فيما زاد عدد المصابين بشكل كبير في إيطاليا وإيران.